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Традиционный Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.
Согласно информации, он начнется в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля.
Отмечается, что запланировано шествие по центру города: улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – храм Рождества Иоанна Предтечи – ул. Рождественская – Благовещенский монастырь.
При этом на протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.
По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.
Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения пройдут 23 и 24 апреля в почти 70 храмах Нижнего Новгорода.
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Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.
Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника Воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи.
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