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Общество

Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля

22 апреля 2022 11:15  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Традиционный Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, он начнется в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля.

Отмечается, что запланировано шествие по центру города: улица Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – храм Рождества Иоанна Предтечи – ул. Рождественская – Благовещенский монастырь.

При этом на протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит царь-пасху и гигантский кулич. Пасхальные угощения смогут попробовать все нижегородцы, присутствующие на празднике.

Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения пройдут 23 и 24 апреля в почти 70 храмах Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Крестный ход – торжественное шествие верующих с большим запрестольным или выносным крестом, от которого получило название и само шествие. Участники крестного хода несут также святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни.

Во время пасхального крестного хода поется пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина, вводящий в дух и смысл праздника Воскресения Христова. Крестный ход является выражением единой народной веры и усердного моления ко Господу и Матери Божией о даровании Церкви и людям благодатной помощи.

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Теги:
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