Уголовное дело на сотрудника ДЭП Сарова за махинации на закупках направлено в суд Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности в отношении начальника отдела МУ "ДЭП" Сарова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, с июня 2020 года по апрель 2021 года, 45-летний обвиняемый от имени ДЭП участвовал в электронных аукционах на заключение муниципальных контрактов по благоустройству Сарова, которые проводил департамент городского хозяйства. Отмечается, что чиновник умышленно создал условия, при которых контракты выиграла не компания, в которой он работал, а подрядная организация, возглавляемая его знакомым.

Как подчеркнули в прокуратуре, обвиняемый достоверно знал о том, что своими действиями он явно выходит за пределы своих полномочий и ограничивает права и законные интересы своего работодателя. Согласно информации, в результате противоправных действий МУ "ДЭП" были причинены убытки в виде упущенной выгоды в размере более 3 млн 280 тысяч рублей.

Следственный отдел ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Отмечается, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в МУ "ДЭП" за октябрь и ноябрь 2020 года сформировалась задолженность по выплате заработной платы свыше 5 млн рублей. По данному факту директор предприятия был привлечён к административной ответственности.