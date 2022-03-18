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Общество

Работу бригад скорой помощи в Нижнем Новгороде усилят в период майских праздников

22 апреля 2022 14:14  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество бригад скорой помощи в Нижнем Новгороде будет увеличено в период майских праздников. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Согласно информации, медицинские учреждения Нижегородской области в майские праздники будут работать в дежурном формате.

В частности, ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода" в этот период будет работать в формате суточного дежурства.

Также сообщается, что за счёт увеличения количества работающих бригад планируется усиление станций скорой помощи.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Праздники
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