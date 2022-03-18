Работу бригад скорой помощи в Нижнем Новгороде усилят в период майских праздников

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Количество бригад скорой помощи в Нижнем Новгороде будет увеличено в период майских праздников. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
Согласно информации, медицинские учреждения Нижегородской области в майские праздники будут работать в дежурном формате.
В частности, ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода" в этот период будет работать в формате суточного дежурства.
Также сообщается, что за счёт увеличения количества работающих бригад планируется усиление станций скорой помощи.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области.
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