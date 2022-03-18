Вечер памяти Владимира Жириновского пройдёт в Нижнем Новгороде 25 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вечер памяти Владимира Жириновского пройдёт в Нижнем Новгороде в день его рождения. Мероприятие будет посвящено жизни и карьере политика. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

25 апреля Владимиру Вольфовичу должно было исполниться 76 лет.

"Его уход из жизни – огромная потеря не только для членов ЛДПР, но и для всей России. Так или иначе, дело всей его жизни будет продолжено, а имя бессменного председателя партии никогда не будет забыто", - подчеркнули в НРО.

Вечер памяти Владимира Жириновского состоится в 16:00-17:30 на площадке кинотеатра "Орлёнок" (ул. Б. Покровская, 39 "А"). Вход свободный.

В холле будет представлена фотовыставка, посвящённая Жириновскому, а в кинозале пройдёт показ документального фильма "Хроника будущего".

Напомним, что лидер ЛДПР ушёл из жизни 6 апреля после тяжёлой болезни.

В Нижнем Новгороде был создан мемориал памяти Владимира Жириновского. Кроме того, соратники предложили увековечить память лидера ЛДПР, назвав в его честь улицу или сквер.