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Общество

Уже 5 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны

22 апреля 2022 17:05  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 5 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны. Об этом сообщили в ГОЧС Нижнего Новгорода.

В управлении призвали нижегородцев быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности:

- не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводить костры в лесах;
- не курить в лесу;
- не бросать горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- при обнаружении природного пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарных.

Напомним, что в Нижегородской области с 22 апреля действует особый противопожарный режим.

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Теги:
МЧС Пожар
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