Уже 5 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 5 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны. Об этом сообщили в ГОЧС Нижнего Новгорода.

В управлении призвали нижегородцев быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности:

- не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;

- не разводить костры в лесах;

- не курить в лесу;

- не бросать горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

- не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- при обнаружении природного пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарных.

Напомним, что в Нижегородской области с 22 апреля действует особый противопожарный режим.