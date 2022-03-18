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Уже 5 случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны. Об этом сообщили в ГОЧС Нижнего Новгорода.
В управлении призвали нижегородцев быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности:
- не сжигать мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;
- не разводить костры в лесах;
- не курить в лесу;
- не бросать горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- не оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- при обнаружении природного пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарных.
Напомним, что в Нижегородской области с 22 апреля действует особый противопожарный режим.
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