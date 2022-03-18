Мину времён Великой Отечественной войны обезвредили в Кстовском районе Происшествия

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мину времён Великой Отечественной войны обезвредили в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, 160-мм минометная мина времён ВОВ со следами коррозии была обнаружена прямо на обочине дороги в Кстовском районе.

Взрывотехники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии вывезли снаряд на полигон и уничтожили его с соблюдением всех требований безопасности.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе.