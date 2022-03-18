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Мину времён Великой Отечественной войны обезвредили в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Согласно информации, 160-мм минометная мина времён ВОВ со следами коррозии была обнаружена прямо на обочине дороги в Кстовском районе.
Взрывотехники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии вывезли снаряд на полигон и уничтожили его с соблюдением всех требований безопасности.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.
Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе.
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