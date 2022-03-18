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Общество

Совет работающей молодёжи Нижегородской области посетил Выксу

22 апреля 2022 19:31  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выездное заседание Совет работающей молодёжи Нижегородской области состоялось в Выксе 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.

В ходе визита молодые представители различных предприятий региона посетили производство Выксунского завода ОМК и провели пленарное заседание. Они обсудили кадровую политику компании, вопросы поддержки и мотивации молодых специалистов на предприятии.

Руководитель направления по работе с образовательными организациями Выксунского завода ОМК Сергей Матюков презентовал Совету программы профориентации компании и взаимодействия с учебными заведениями, а также рассказал о возможностях карьерного роста на заводе.

По его словам, завод ОМК в Выксе продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы, благодаря чему на предприятии открыто порядка тысячи вакансий. При этом условия трудоустройства позволяют получить работу даже при отсутствии большого трудового опыта.

"Кроме того, мы реализуем проекты, направленные на раскрытие потенциала молодых специалистов и создаём массу возможностей для развития", - добавил Сергей Матюков.

Члены Совета работающей молодёжи также посетили производственную площадку МКС-5000 Выксунского завода ОМК и индустриальный стрит-арт парк на территории предприятия, который был создан здесь в рамках "Выкса-фестиваля".

Напомним, Совет работающей молодёжи Нижегородской области создан в 2021 году в целях объединения молодых специалистов промышленных предприятий региона для обмена опытом и развития кадрового потенциала местной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет сформирован Совет работающей молодёжи с целью дать возможность молодым кадрам участвовать в реализации молодёжной политики города.

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Теги:
Молодежь Промышленность
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