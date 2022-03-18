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Происшествия

Уголовное дело завели после гибели двух человек на пожаре в Шахунье

23 апреля 2022 10:58  [43] Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

По версии следствия, 21 апреля 2022 года произошло возгорание жилого дома по ул. Восточная в Шахунье Нижегородской области. В результате пожара погибли 42-летний мужчина и его 55-летняя жена.

При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предварительно, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. 

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

 Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Шахунье.

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