Уголовное дело завели после гибели двух человек на пожаре в Шахунье

НИА "Нижний Новгород"
По версии следствия, 21 апреля 2022 года произошло возгорание жилого дома по ул. Восточная в Шахунье Нижегородской области. В результате пожара погибли 42-летний мужчина и его 55-летняя жена.
При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Предварительно, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Шахунье.
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