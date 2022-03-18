Полицейские устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины в Арзамасе

НИА "Нижний Новгород"
В Следственном комитете Нижегородской области начали доследственную проверку после того, как в частном доме Арзамаса было обнаружено тело 86-летней женщины.
По информации пресс-службы регионального СУ СК, трагедия произошла 22 апреля. Сын пришел домой к матери, и обнаружил ее тело.
Как уже выяснили следователи, погибшая собиралась зажечь свечи и прочитать молитву.
Ранее сообщалось, что рабочий разбился насмерть в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
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