Полицейские устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины в Арзамасе Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

В Следственном комитете Нижегородской области начали доследственную проверку после того, как в частном доме Арзамаса было обнаружено тело 86-летней женщины.

По информации пресс-службы регионального СУ СК, трагедия произошла 22 апреля. Сын пришел домой к матери, и обнаружил ее тело.

Как уже выяснили следователи, погибшая собиралась зажечь свечи и прочитать молитву.

Ранее сообщалось, что рабочий разбился насмерть в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.