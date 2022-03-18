Контроль за содержанием контейнерных площадок и урн усилен в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Контроль за содержанием контейнерных площадок и урн усилен в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

По словам главы администрации Советского района Сергея Колотова, весной вопрос надлежащего содержания контейнерных площадок и урн для сбора мусора стоит довольно остро. В районе проводятся регулярные выезды на проблемные участки, что помогает сохранять контейнеры в пригодном для эксплуатации состоянии, а также площадки и территории вокруг них.

Сегодня на территории Советского района прошла комплексная уборка на улицах Н.Сусловой, Корнилова, Ивлиева, Ак. Сахарова, Полтавская, Нартова, Козицкого.

В Сормовском районе прошла очистка прибордюрных полос на ул. Гаугеля, Вождей Революции, Исполкома, Культуры и других. Мусор был собран с газонов на ул. Новые Пески, Ясной, Кима, а с начала месячника с территории района было вывезено более 7 тыс. кубометров мусора и очищено более 3 млн кв. м. газонов.

Сбор мусора с газонов у детских площадок прошел на улицах Арсеньева, Крылова и Лебедева, с территории у рынка Сормовского района. Кроме того, подрядчики продолжают сбор резиновых покрышек, а на проспекте Гагарина, улицах Ларина, Щербинки-1 и в ЖК "Караваиха" были очищены прибордюрные полосы.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, сегодня в порядок были приведены ул. Мирошникова, Чаадаева и Черняховского, Мирошникова и Народная. В надлежащий вид были приведены ограждения безопасности на ул. Страж революции, а также на путепроводе ул. Рябцева, вдоль дорожных магистралей по ул. Черняховского и Мирошникова идет планировка обочины.

В Нижегородском районе подрядчики моют и красят ограждения на территории Зеленского съезда, очищают прибордюрные полосы и тротуары на Гребном канале, улицах Семашко, Володарского и Ковалихинской. На улице Яблоневой продолжается ямочный ремонт дорожного покрытия. Также проводится вывоз и сбор мусора в микрорайонах Усиловский, Верхние Печеры, Деловая – Родионова.

В Автозаводском районе более 3 тыс. кв.м. асфальта было отремонтировано ямочным ремонтом на ул. Ватутина, Дьяконова, пр. Кирова и других. Сегодня подрядные организации работают в сквере Славы, на ул.Мельникова, Автомеханическая, Ореховская, Строкина, Изобильная и др., собирают мусор с газонов на пр. Ленина, пр. Ильича, ул. Малоэтажная и др. Всего с начала месячника по благоустройству с территории района вывезено почти 10 тыс. куб.м. мусора.

В Ленинском районе на улице Херсонская проводится ямочный ремонт, а на проспекте Ленина проводится сбор мусора. Мешки после субботника вывезли на улицах Таганская, Юпитерская и других. Также продолжаются работы по очистке остановочных павильонов от рекламных объявлений и очистке парковочных карманов на улицах Порядковая, Новикова-Прибоя, второстепенной дороге проспекта Ленина и бульваре Заречном.

Работы по восстановлению дорожного покрытия с использованием рециклера проводятся на улице Советской Канавинского района. На Метромосту дорожные рабочие моют осевую полосу, бортовой камень и колесоотбойный брус. На улице Генерала Зимина продолжаются работы по очистке колодцев. На улицах Коммунистической, Июльских дней, Литвинова, Прокофьева, Волжской набережной, Кузбасской, Карла Маркса и Канавинском мосту идет очистка прибордюрных полос.

Ранее сообщалось, что работы в рамках месячника по благоустройству идут круглосуточно во всех районах Нижнего Новгорода.