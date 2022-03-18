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Общество

Члены Общественной палаты и национально-культурных общин города организовали сбор денег и продуктов для фонда "Сострадание-НН"

26 апреля 2022 18:20  [471] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Члены Общественной палаты и национально-культурных общин города организовали сбор денег и продуктов для фонда  "Сострадание-НН". Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, во время акции было собрано более 250 кг круп и иного корма, а также собраны денежные средства на закупку медицинских препаратов для лечения животных.

По словам председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадия Рябова, палата изначально создавалась, чтобы объединять людей для решения важных городских вопросов. 

Как отметил председатель Местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов, сотрудники фонда ответственно и качественно подходят к заботе о животных. После подробного знакомства с его работой автономия продолжит помогать этой организации.

Зампредседателя областной общественной организации "Нижегородская армянская община", руководитель ансамбля "Наири" Каринэ Кочарян рассказала, что всем своим ученикам организует экскурсию в фонд, чтобы они смогли взять пример с волонтеров, а также, возможно, завести себе нового домашнего питомца.

Оказать помощь фонду может любой желающий, подробная информация на сайте организации.

Ранее нижегородский зоопарк "Лимпопо" передал приюту деньги и корма для животных.

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Теги:
Благотворительность Общественная палата
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