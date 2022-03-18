Дорогу на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дорогу на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде начнут ремонтировать 1 июля. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, работы на участке от пл. М. Горького до пл. Лядова планируется провести с 1 июля до 31 августа.

Сообщается, что на данном участке будет заменено 100% асфальтового покрытия.

Ремонтные работы с частичным перекрытием движения по полосам будут проходить преимущественно в ночное время.

Также в дептрансе рассказали, что в настоящее время обсуждается план проведения ремонта на улице Белинского в 2023 году.

Ранее сообщалось, что более 14 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году по программе "Вам решать!".