Сумма грантовой поддержки для участников городского конкурса "Открытый Нижний" увеличена Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сумма грантовой поддержки для участников городского конкурса "Открытый Нижний" увеличена. Об этом мэр Нижнего Новгорода рассказал на встрече с представителями некоммерческого сектора.



Согласно информации, сбор заявок на конкурс пройдет с 11 по 31 мая. Юрий Шалабаев отметил, что администрация ожидает большой интерес к нему у представителей НКО. Перед стартом заявочной кампании на базе АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода" пройдут тренинги по подготовке проектов и презентации для их публичной защиты.



Также мэр рассказал, что впервые за 10 лет увеличен объем финансовой поддержки для участников конкурса "Открытый Нижний".



Для расширения информационной поддержки НКО будет проведен конкурс на мини-гранты по разработке брендбуков и продвижению некоммерческих организаций в социальных сетях.



"Таким образом, в 2022 году будет реализована полноценная программа поддержки социальных проектов и инициатив, принять участие в которых смогут активные нижегородцы независимо от того, есть у них зарегистрированное НКО или нет", - отметил Юрий Шалабаев.



Также на встрече с представителями НКО обсудили вопросы, касающиеся отсутствия собственного помещения, проведения необходимого ремонта, а также реализации инициатив.



Так, руководитель творческого объединения "Восторг" Жанна Цыбряева рассказала об отсутствии собственного помещения у организации. Ей было предложено интегрировать свою работу в соседские центры.



Председатель нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Инватур" Андрей Буланов обратился к мэру по вопросам ремонта в помещении для адаптации людей с инвалидностью и созданию центра адаптивного спорта в Нижнем Новгорода. По обоим вопросам городская администрация пообещала дать решение.

Ранее сообщалось, что гранты и субсидии предпринимателям увеличат в Нижнем Новгороде.