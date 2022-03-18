Оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в 2021 году вырос более чем на 20% Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде в 2021 году вырос более чем на 20%. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время отчета о деятельности мэрии перед депутатам Гордумы.

Согласно информации, в 2021 году оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде составил 272,4 млрд рублей, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 223,9 млрд рублей.

Также почти до доковидного снизился уровень безработицы, он составил 0,49%.

Среди других значимых социально-экономических показателей мэр отметил увеличение объема товаров, отгруженных организациями города, на 20% по сравнению с предыдущим годом. На конец года он достиг 1 трлн рублей, тогда как в 2020 году объем составил 866,7 млрд рублей.

По словам Юрия Шалабаева, положительный финансовый результат организаций превысил уровень 2020 года почти на треть. Так, их прибыль в целом увеличилась на 32,8 млрд рублей и составила 178,9 млрд рублей.

Кроме того, Юрий Шалабаев сообщил, что по итогам 2021 года собственные доходы бюджета превысили объем предыдущего года более чем на 2,5 млрд рублей и достигли отметки 18,4 млрд рублей. Такая динамика преимущественно обусловлена ростом налоговых поступлений, основную долю которых составили НДФЛ и налог от применения упрощенной системы налогообложения. При этом объем поступлений из вышестоящих бюджетов увеличился на 4,9 млрд рублей.

Таким образом, в прошлом году доходы Нижнего Новгорода составили 45,2 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше, чем в 2020 году. Глава города отметил, что общий уровень долговой нагрузки снизился на 8%, а расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 94,6 млн рублей.

Отмечается, что бюджет города остается социально ориентированным. Так, 54% расходов в 2021 году были направлены на финансирование образования, культуры, социальной политики, развитие физической культуры и спорта. Также увеличилась доля средств, направленных на благоустройство, реконструкцию зданий и ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что почти 100 млн рублей составила экономия из бюджета Нижнего Новгорода при модернизации освещения.