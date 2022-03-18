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Общество

Установка оконных конструкций началась в проблемном нижегородском ЖК "Квартал Европейский"

29 апреля 2022 16:43  [176] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Установка оконных конструкций началась в проблемном ЖК "Квартал Европейский" на ул.Тимирязева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной дирекции по строительству.

Согласно информации, одновременно с установкой окон выполняются работы по бетонированию конструкций, монтаж системы отопления на подземной парковке.

Также продолжается кладка внутренних и наружных стен и перегородок, утепление парапетов на кровле, монтаж слаботочных систем. 

Отмечается, что все необходимые материалы уже доставлены на строительную площадку. Работы выполняет "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области".

После окончания строительства будут восстановлены права 233 участников долевого строительства.

Напомним, проект ЖК "Европейский" предполагал строительство 8 многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой в центре Нижнего Новгорода. Застройщиком является ООО "Квартстрой-НН", которое в марте 2019 года признано банкротом.

Возведение домов в ЖК "Европейский" не осуществляется с апреля 2016 года. Степень строительной готовности дома № 6-7 летом этого года составлял 35%, еще одного дома (№ 6-8) – 75%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовала достройка проблемного ЖК "Приокский".

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Теги:
Жилье Строительство
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