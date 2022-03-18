Персональные парады прошли для ветеранов Ленинского района Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Персональные парады прошли для ветеранов Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, ученики Нижегородской кадетской школы в сопровождении духового оркестра прошли торжественным маршем перед ветеранами и исполнили песни военных лет для участника разгрома Квантунской армии Николая Грачева, водителя "Катюши" Николая Васильева и разведчика воздушно-десантных войск Ивана Новикова.

"Каждая такая встреча трогательная. Ветераны очень тепло принимают молодежь и благодарят за внимание и память", - отметил глава Ленинского района Александр Кулагин.

Ранее сообщалось, что для десяти ветеранов в Нижегородской области будут организованы персональные парады.