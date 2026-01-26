СК заинтересовался инцидентом со сломанной электричкой в Нижегородской области Общество

Доследственная проверка организована из-за возможного нарушения прав пассажиров электрички в Нижегородской области.

Напомним, что днем 24 января электропоезд, следовавший по маршруту Нижний Новгород - Металлист, вдруг остановилась. Произошла техническая неисправность. Пассажирам пришлось несколько километров идти пешком до ближайшей станции. При этом на улице был лютый мороз. О случившемся очевидцы сообщили в социальных сетях.

Сначала инцидентом с электричкой заинтересовалась Нижегородская транспортная прокуратура. Теперь — еще и Центральное МСУТ СК России. Проверка проводится по признакам статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Цель — выяснить причины и обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц Горьковской железной дороги.

