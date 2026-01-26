10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 10:06Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы
26 января 2026 09:52Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году
26 января 2026 09:38Власти Арзамаса купили новое здание для военкомата в Выездном
26 января 2026 09:17Нижегородцам-гипертоникам напомнили, как избежать ухудшения самочувствия
26 января 2026 09:00Врач Савицкая рассказала, как избежать развития хронических заболеваний
26 января 2026 08:05СК заинтересовался инцидентом со сломанной электричкой в Нижегородской области
26 января 2026 07:24Экс-замгубернатора Василий Козлов скончался на 78-м году жизни
25 января 2026 17:30Прокуратура начала проверку после инцидента с нижегородской электричкой
25 января 2026 17:15Нижегородские трамваи № 417 пойдут по полному маршруту до конца года
25 января 2026 16:11Объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области вырос на 14 т
Общество

Нижегородцам-гипертоникам напомнили, как избежать ухудшения самочувствия

26 января 2026 09:17 Общество
Нижегородцам-гипертоникам напомнили, как избежать ухудшения самочувствия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам, страдающим от гипертонии, напомнили о возможных рисках, связанных с перепадами атмосферного давления и холодной погодой. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, 25 января атмосферное давление в городе колебалось от 760 до 771 мм рт. ст. Несмотря на то, что это не критические значения, в сочетании с морозной погодой они могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с нарушениями сосудистой адаптации.

В такие дни у гипертоников возможны так называемые гипертонические кризы, сопровождающиеся чувством тяжести в голове, тошнотой, ознобом. Могут наблюдаться тревожность, головокружение, резкие скачки артериального давления.

Чтобы избежать серьезных последствий, нижегородцам рекомендуется регулярно контролировать свое артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты строго по схеме, а не по самочувствию. Кроме того, на улице лучше дышать через шарф или воротник, избегать резких физических нагрузок, не торопиться, следить за водным балансом и не допускать обезвоживания.

В случае резкого ухудшения состояния необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Особенно это важно, если давление превышает 180/110 и сопровождается болью в груди, продолжающейся более 5-10 минут, внезапной слабостью, нарушением речи, асимметрией лица, сильным головокружением или потерей сознания.

Ранее нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 09:00Врач Савицкая рассказала, как избежать развития хронических заболеваний
25 января 2026 11:04Нижегородцам рассказали, как согреть замерзшие руки на прогулке
19 января 2026 13:20Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных