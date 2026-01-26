Нижегородцам-гипертоникам напомнили, как избежать ухудшения самочувствия Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам, страдающим от гипертонии, напомнили о возможных рисках, связанных с перепадами атмосферного давления и холодной погодой. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, 25 января атмосферное давление в городе колебалось от 760 до 771 мм рт. ст. Несмотря на то, что это не критические значения, в сочетании с морозной погодой они могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с нарушениями сосудистой адаптации.

В такие дни у гипертоников возможны так называемые гипертонические кризы, сопровождающиеся чувством тяжести в голове, тошнотой, ознобом. Могут наблюдаться тревожность, головокружение, резкие скачки артериального давления.

Чтобы избежать серьезных последствий, нижегородцам рекомендуется регулярно контролировать свое артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты строго по схеме, а не по самочувствию. Кроме того, на улице лучше дышать через шарф или воротник, избегать резких физических нагрузок, не торопиться, следить за водным балансом и не допускать обезвоживания.

В случае резкого ухудшения состояния необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Особенно это важно, если давление превышает 180/110 и сопровождается болью в груди, продолжающейся более 5-10 минут, внезапной слабостью, нарушением речи, асимметрией лица, сильным головокружением или потерей сознания.

