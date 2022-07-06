Заседание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО прошло в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 5 июля провёл в Нижнем Новгороде заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

К заседанию также присоединились представители Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, окружных органов ФСБ и МВД России, УФАС, Центробанка РФ, ИФНС и других структур.

Участники мероприятия обсудили минимизацию рисков при расходовании бюджетных средств, выделяемых на муниципальные программы в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО.

Данная тема является одной из самых острых и актуальных для регионов ПФО, подчеркнул Игорь Комаров. Он сообщил, что в округе по итогам 2021 года выявлено наибольшее количество несанкционированных свалок в России.

Антилидерами ПФО стали: Республика Башкортостан, где сосредоточено 38% нелегальных свалок ПФО, Пермский край, Оренбургская, Самарская и Нижегородская области.

При этом на федеральном уровне признано приоритетное значение развития системы эффективного обращения с ТКО для уменьшения объёмов их образования и обеспечения качества окружающей среды.

Полпред заявил, что устранение экологического ущерба должно происходить с применением рыночных инструментов, в том числе за счёт стимулирования программ предприятий по экомодернизации производства и реабилитации территорий. Для этого предполагается применять механизмы государственно-частного партнёрства.

По словам Игоря Комарова, общая сумма контрактов, заключённых в 2019-2022 гг. на территории ПФО в рамках нацпроекта "Экология" составила более 48 млрд рублей, исполнителями являются 527 организаций и ИП.

Поскольку в этой сфере в обращении находятся значительные объёмы финансовых ресурсов, это влечёт за собой риски незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств. Большинство установленных нарушений совершены региональными операторами по обращению с ТКО, а также хозяйствующими субъектами, участвующими в реализации госконтрактов.

Для пресечения негативных явлений в отрасли необходимо принять комплекс дополнительных мер, как со стороны контрольно-надзорных, так и правоохранительных ведомств.

По итогам заседания полномочный представитель поручил уполномоченным органам установить постоянный мониторинг за деятельностью регоператоров, а также организовать межведомственный обмен информацией для своевременного выявления нарушений закона, пресечения фактов хищения бюджетных средств, и, соответственно, недопущения ухудшения качества жизни граждан.

Напомним, три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.

Ранее сообщалось, что проект ликвидации свалки в районе полигона "Игумново" в Дзержинске получил положительное заключение госэкспертизы.