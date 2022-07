Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 9 июля Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы и гости города 9 июля с 12:00 до 23:00 вновь смогут посетить гастрономический фестиваль на улице Рождественской в Нижнем Новгороде.

Посетителей ждут летние веранды, специальные сеты и позиции в меню, мастер-классы, лекции, экскурсии, фудтраки с едой, гриль-бар, а также музыкальная программа. Вход свободный.

Программа на 9 июля:

- SKOBA — детское время: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей (12:00-21:00), SUNSET DJ SET/DJ REAL (20:00-23:00)

- В пабе "Эрик Рыжий" в честь 5-летия будут наливать особое пиво (14:00—23:00), задувать свечи на торте из стаута (19:00). С 20:00 — рок-н-ролл вместе с группой «РокФор».

- Coffee Cake — авторский "Фреддо Капучино" от "Стрелка кофе", апероль и спешл-коктейли всего за 295 рублей (12:00-16:00), презентация летнего меню, welcome-зона, диджей с лаунж-музыкой (17:00-23:00)

- "Безухов" — корнеры с волжской кухней: караси, царские раки в фирменном соусе (12:00-23:00), дегустация загульного кваса — клубничного и облепихового (16:00)

- "Горьковская пивоварня" — дегустация двух сортов пива sour: IPA и smoothie mango-grapefruit, небольшая лекция о процессах приготовления пива и истории основания пивоварни (14:00 и 16:00). Открытая кухня с закусками, колбасками, креветками (12:00-23:00)

- "Луч 368" — стрит-бар с фирменными настойками и коктейлями to go (14:00-23:00), DJ-set by 2R (22:00-23:00)

- "Пяткинъ" — корнер с волжскими углами с копчёным лещом, русские настойки, хмельной квас, а также варенье из сосновых шишек от Александра Котюсова (12:00-22:00)

- "Квеври" — живая музыка на летней веранде от солиста кавер-группы Maple Season (20:00-22:00)

- "Рюмочная на Софроновской" — 16 видов старинных настоек, местное пенное и прохладная сангрия на летней веранде (17:00-23:00)

- "Селёдка и кофе" — музыкальное настроение от нижегородских диджеев: NO NAME, LADIDADIDA, CAMZNAEW (13:00-23:00)

- "БаклаДжан" — турецкий самовар с домашней чачей, фотозона с колоритными нарядами кавказских народов, к каждому шашлыку - бокал вина в подарок (12:00-23:00)

- "Бутик крымских вин" — субботняя винная карта из пяти новых вин. Дегустации крымских вин, вход свободный (16:00, 18:00, 20:00)

- «Изи" — сладкая вата для всех детей (15:00-17:00), более 50 видов крафта: пива и сидра. Спешл-шаверма (12:00-23:00)

- Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое на специальной открытой кухне, холодный смузи по специальной цене (12:00-21:00)

- "Сияй" — DJ-set от резидентов бара (18:00-23:00), дегустация настоек собственного приготовления (18:00-20:00)

- Nebar — конкурсы и флешмобы (18:00-20:00), outdoor-бал с локальными диджеями (20:00-23:00)

Также будут работать гриль-бар «Горячо» и плов-бар Plov&Go, корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками: "Будапешт", Rozas, Vins, "Пивзавод", "Ёлка |Окрошка", гастроферма Ивана Абалымова "Княжий двор", "Сливочная улица", "Городецкие пряники", Vibe Poke, ремесленные товары "Уютный дом".

Кроме того, на Рождественской будут установлены фудтраки: Gorky Coffee, "Гриль машина", Bronx, Best Coffee, "Чешский трдельник". Все желающие смогут полакомиться мороженым.

Напомним, что во время фестиваля ограничивается автомобильное движение, запрещается парковка и стоянка автомобилей по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 9 июля до 05:00 10 июля.

Ранее была опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 9-10 июля.

Напомним, что иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля. Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

С полной программой мероприятий на лето 2022 года в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.