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Общество

Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 18 июля

11 июля 2022 10:46  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 18 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, остаются закрытыми аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация приостановила полеты в города на юге России до 12 июля.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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