Нижегородцы вечером 13 июля смогут наблюдать суперлуние Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы вечером 13 июля смогут наблюдать суперлуние.

Согласно информации, суперлуние начнется 13 июля в 21:38, когда Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли - всего 357263 километра.

Как рассказали в Нижегородском планетарии, впервые термин "super moon" был использован в журнале гороскопов в 1979 году.

"Суперлунием" называют полнолуние, которое совпадает с перигеем - моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом величина перигеев не одинакова - 13 июля будет наименьшее расстояние в 2022 году. Представители планетария назвали это явление "супер-суперлуние".



В целом же из 12 или 13 полнолуний в году 3 или 4 можно назвать суперлунием. При этом на глаз заметить разницу между обычной Луной и "суперлуной" нельзя



В заключение представители Нижегородского планетария привели слова астрофизика Сергея Попова: "сравнение суперлуния и полнолуния сопоставимо с утверждением, что "в одном зоопарке родился слонёнок на 1 см толще, чем в другом".

Ранее сообщалось, что ночные программы с наблюдениями в обсерватории появились в нижегородском планетарии.