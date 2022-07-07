Проект для подростков "Дворовая практика" стартует в Московском районе с 15 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ежегодный проект "Дворовая практика" стартует 15 июля в Московском районе Нижнего Новгорода. Мероприятия проекта способствуют сплочению детей и подростков во дворе, приобщают их к спорту и здоровому образу жизни, а главное - к живому общению.

Как рассказали в райадминистрации, с 15 июля по 15 августа ежедневно с 15:00 до 19:00 (за исключением выходных дней) участников проекта ждут педагоги на площадках по адресам: ул. Люкина, 4 и ул. Коминтерна, 20а.

На каждой площадке для подростков кураторы будут проводить спортивные и подвижные игры, турниры по настольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам и шахматам, эстафеты, конкурсы рисунков и актёрского мастерства, а также квесты и активные игры.

Организаторы приглашают подростков и молодёжь в возрасте от 12 лет присоединиться к мероприятиям.

Уточнить подробную информацию о проекте можно по телефону Центра детского творчества Московского района: 224-27-35.

Кроме того, о событиях проекта можно узнать в группе социальной сети "ВКонтакте": vk.com/dvorpraktika_mosnn.

Напомним, в прошлом году проект "Дворовая практика" охватил более 1500 детей и подростков. Из городского бюджета было выделено 662,4 тысяч рублей, которые потрачены на заработную плату студентов и учащихся и начисления на неё, приобретение спортивных товаров, настольных игр, формы для студентов, хозяйственных товаров, воды.

Ранее сообщалось, что мероприятия для детей, оставшихся в городе в дни летних каникул, организуют также библиотеки Нижнего Новгорода. Значительная часть мероприятий пройдёт под открытым небом во дворах, детских площадках и городских скверах.