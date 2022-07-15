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Общество

Велодорожки в 2022 году обустроят в трех районах Нижнего Новгорода

15 июля 2022 13:39  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Велодорожки в 2022 году обустроят в трех районах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Так, в Канавинском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" в зоне отдыха "Березовая роща" появится велодорожка протяженностью 734 кв.м, в сквере по улице Марата обустроят дорожку для велосипедов протяженностью 998 кв.м, а в сквере по улице Генерала Зимина для велосипедистов появится дорожка с протяженностью 923 кв.м.

В Московском районе в текущем году велодорожки создадут в сквере в микрорайоне Бурнаковский на ул. Народная 38, 40 - 1788 квадратных метров и в сквере им. Маршала Казакова - 488 квадратных метров.

В Сормовском районе также появятся две велодорожки: на пешеходной зоне ул. Коминтерна и в сквере им. Ленинского комсомола.

Напомним, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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