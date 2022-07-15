Два врача из Нижнего Новгорода награждены медалью Луки Крымского Общество

НИА "Нижний Новгород"

Два врача-хирурга из Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Игорь Галанин и Сергей Акуленко награждены государственной наградой – медалью Луки Крымского. Об этом сообщили в медучреждении.

Главврач больницы им. Семашко Николай Миронов поздравил коллег с наградой.

"Большая честь и гордость для всего коллектива, что специалисты нашей больницы удостоены такой высокой награды! Это знак признательности за их самоотверженный труд и профессионализм. Сердечно поздравляю коллег!", - сказал Николай Миронов.

Оба хирурга имеют большой стаж работы – более 25 лет в системе здравоохранения, около 20 из них – в больнице имени Семашко.

Ранее сообщалось, что "Поезда здоровья" уже посетили 37 районов Нижегородской области.