Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 июля 2022 15:45  [1] Проект "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе
18 июля 2022 10:42  [240] Веревочный городок открылся в нижегородском парке "Швейцария"
16 июля 2022 19:17  [486] Объявлен окончательный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля
16 июля 2022 18:18  [463] Музей шкатулки и балагурского замка появился в Лыскове
16 июля 2022 11:38  [469] Нижегородские школьницы приняли участие в съемках нового кулинарного шоу Константина Ивлева
16 июля 2022 10:34  [471] Программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась иммерсивным шоу
15 июля 2022 18:18  [472] Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов
15 июля 2022 14:59  [312] Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля
15 июля 2022 14:40  [719] Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 16 июля
15 июля 2022 12:26  [493] Определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Проект "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе

18 июля 2022 15:45  [1] Культура и отдых

Фото: ННГУ им.Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Проект Парка науки ННГУ "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе. Мероприятия пройдут в июле и августе на открытых площадках, и вход на них будет свободный. Об этом рассказали в ННГУ.

Напомним, "Science HUB: Лекторий" стал одним из 28 победителей конкурса на участие в марафоне культурных событий "Культурный район". В этом году проект реализуется в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

В рамках лектория молодые учёные выступят на открытых площадках Нижегородского района: в Саду изобретателей Заповедных кварталов (ул.Короленко, 17), во дворе ИЦАЭ (ул.Семашко, 7Б), в сквере Свердлова (ул.Октябрьская, 9А). В рамках каждого мероприятия запланировано по 4 коротких лекции на определённую тематику.

Как рассказали авторы проекта ННГУ, мероприятия, популяризирующие науку, будут открытыми и доступными для жителей и гостей города: на них можно будет попасть даже случайно, просто проходя мимо.

Расписание лектория:

23 июля (сб) в 15:00 - сквер Свердлова: "Salut!Наука. Психология";
27 июля (ср) в 18:30 - двор ИЦАЭ: "Научные страшилки" ;
3 августа (ср) в 18:30 - Заповедные Кварталы: "Лекторий";
10 августа (ср) в 18:30 - Заповедные Кварталы: "Гуманитарный лекторий";
24 августа (среда) 18:30 - двор ИЦАЭ: "Science драма".

Трансляция всех лекций будет вестись в группе Парка науки во "ВКонтакте".

Напомним, что этим летом также работает Научный дворик – открытый лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнёров университета, которые говорят о науке просто и интересно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука ННГУ Развлечения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph