Проект "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе

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Проект Парка науки ННГУ "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе. Мероприятия пройдут в июле и августе на открытых площадках, и вход на них будет свободный. Об этом рассказали в ННГУ.
Напомним, "Science HUB: Лекторий" стал одним из 28 победителей конкурса на участие в марафоне культурных событий "Культурный район". В этом году проект реализуется в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.
В рамках лектория молодые учёные выступят на открытых площадках Нижегородского района: в Саду изобретателей Заповедных кварталов (ул.Короленко, 17), во дворе ИЦАЭ (ул.Семашко, 7Б), в сквере Свердлова (ул.Октябрьская, 9А). В рамках каждого мероприятия запланировано по 4 коротких лекции на определённую тематику.
Как рассказали авторы проекта ННГУ, мероприятия, популяризирующие науку, будут открытыми и доступными для жителей и гостей города: на них можно будет попасть даже случайно, просто проходя мимо.
Расписание лектория:
23 июля (сб) в 15:00 - сквер Свердлова: "Salut!Наука. Психология";
27 июля (ср) в 18:30 - двор ИЦАЭ: "Научные страшилки" ;
3 августа (ср) в 18:30 - Заповедные Кварталы: "Лекторий";
10 августа (ср) в 18:30 - Заповедные Кварталы: "Гуманитарный лекторий";
24 августа (среда) 18:30 - двор ИЦАЭ: "Science драма".
Трансляция всех лекций будет вестись в группе Парка науки во "ВКонтакте".
Напомним, что этим летом также работает Научный дворик – открытый лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнёров университета, которые говорят о науке просто и интересно.
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