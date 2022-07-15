Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 19 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 июля 2022 17:05  [36] "Валдаи" с 18 июля стали ходить в Балахну и Городец
18 июля 2022 16:32  [61] Суроватихинский центр культуры в Нижегородской области модернизируют по нацпроекту
18 июля 2022 15:36  [126] Больничная летальность от инфаркта миокарда в Нижегородской области составляет менее 10%
18 июля 2022 15:27  [114] Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты
18 июля 2022 15:22  [122] Сотрудники нижегородского ГИБДД проведут акцию "Злостный должник" 19-27 июля
18 июля 2022 14:58  [180] Нижегородские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за ливня
18 июля 2022 14:21  [119] Нижегородка Мария Муравьева победила в молодежном направлении конкурса "Мастера гостеприимства"
18 июля 2022 13:46  [161] Нижегородские полицейские провели рейд против стритрейсеров
18 июля 2022 13:39  [300] Нижегородская Центральная диспетчерская служба будет ликвидирована к 31 августа
18 июля 2022 12:53  [184] Сильные ливни и град накроют Нижегородскую область в ближайшие часы
Общество

Суроватихинский центр культуры в Нижегородской области модернизируют по нацпроекту

18 июля 2022 16:32  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В посёлке Суроватиха Нижегородской области в 2022 году по нацпроекту "Культура" отремонтируют сельский центр культуры и досуга. На эти цели выделено более 7 млн рублей: 3,2 млн – из федерального, 3,1 – из областного и 780 тыс. рублей – из муниципального бюджета.

Как сообщили в региональном Минкультуры, работы начались в апреле 2022 года и завершатся в сентябре.

К настоящему времени отремонтированы кровля и фасад здания, коридор второго этажа, крыльцо, а также кинопроекторная и фойе. Рабочие заменили пол практически во всех помещениях, установили пластиковые окны и двери.

Сейчас продолжается ремонт зрительного зала и туалетов.

Как отметили в министерстве, Суроватихинский сельский центр культуры и досуга обслуживает жителей 13 населённых пунктов. В нём проводятся культурно-массовые, досуговые, просветительские мероприятия. В учреждении работают 24 творческих объединения, пять из которых носят почётное звание "Народный" (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Напомним, в Нижегородской области в рамках проекта "Культура малой Родины" получат поддержку по разным направлениям почти 140 объектов культуры. На эти цели выделено более 168 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом Культуры культура Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph