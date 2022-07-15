Суроватихинский центр культуры в Нижегородской области модернизируют по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В посёлке Суроватиха Нижегородской области в 2022 году по нацпроекту "Культура" отремонтируют сельский центр культуры и досуга. На эти цели выделено более 7 млн рублей: 3,2 млн – из федерального, 3,1 – из областного и 780 тыс. рублей – из муниципального бюджета.

Как сообщили в региональном Минкультуры, работы начались в апреле 2022 года и завершатся в сентябре.

К настоящему времени отремонтированы кровля и фасад здания, коридор второго этажа, крыльцо, а также кинопроекторная и фойе. Рабочие заменили пол практически во всех помещениях, установили пластиковые окны и двери.

Сейчас продолжается ремонт зрительного зала и туалетов.

Как отметили в министерстве, Суроватихинский сельский центр культуры и досуга обслуживает жителей 13 населённых пунктов. В нём проводятся культурно-массовые, досуговые, просветительские мероприятия. В учреждении работают 24 творческих объединения, пять из которых носят почётное звание "Народный" (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Напомним, в Нижегородской области в рамках проекта "Культура малой Родины" получат поддержку по разным направлениям почти 140 объектов культуры. На эти цели выделено более 168 млн рублей.