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Общество

Чкаловский сквер и дорога на проспекте Ленина будут восстановлены в кратчайшие сроки

20 июля 2022 16:40  [289] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Чкаловский сквер и дорога на проспекте Ленина будут восстановлены в кратчайшие сроки. Соответствующее поручение дал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в Чкаловском сквере неизвестные вандалы сломали карусель, лавочки, сорвали с цепей качели и гамаки.

Юрий Шалабаев отметил, что это не гарантийный случай, поэтому площадка будет восстанавливаться за счет городских средств.

Глава Канавинского района Олег Алешин рассказал, что восстановление детской карусели, вырванной из основания, замена батута и детских качелей займет 2-3 недели.

Также мэр проверил состояние дороги у дома № 9 по проспекту Ленина, о плохом состоянии которой нижегородцы рассказали во время одного из прямых эфиров в соцсетях. Ремонт здесь не проходил уже 12 лет из-за того, что данный проезд не поставлен на кадастровый учет.

Юрий Шалабаев заявил, что в текущем году здесь пройдет ямочный ремонт, а затем ДУК подаст заявку на получение субсидии для ремонта этой территории в следующем сезоне по программе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее сообщалось, что более 1 млн рублей выделено на ремонт поврежденных вандалами площадок в Автозаводском районе.

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