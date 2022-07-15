Образовательная смена для школьников из ДНР и ЛНР открылась в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

С 21 июля на базе Мининского университета и учебного центра "Гвардеец" открылась образовательная смена для учащихся из Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Университетские смены" предполагают как отдых, так и образовательный курс об истории Нижегородского края. Всего в них примут участие около 100 учеников. Для ребят также запланированы туристические поездки в Балахну, нижегородский кремль, технопарк "Россия - моя история".

"Лично видел, какие талантливые и неравнодушные школьники живут на Донбассе, как интересуются они Россией. Будет правильным, чтобы они смогли не только отдохнуть у нас, но и лучше узнать Нижегородскую область, получить полезные знания и навыки. Все это обязательно поможет в дальнейшей учёбе, а также будет способствовать укреплению взаимодействия наших регионов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр образования и науки региона Ольга Петрова рассказала, что программа смены насыщена событиями культурно-исторического характера. "Развлекательные мероприятия также запланированы: не стоит забывать, что у ребят сейчас каникулы, хочется дать им возможность отдохнуть и получить положительные эмоции", - сказала глава нижегородского минобра.

Ранее сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода одобрила бесплатное питание для детей из ДНР и ЛНР.