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Общество

Нижегородский Эксперт-клуб провёл круглый стол "Медицина и фармацевтика в России: опыт работы в условиях санкций"

22 июля 2022 13:39  [152] Общество

Фото: Олег Булыгин

Нижегородский Эксперт-клуб провёл круглый стол на тему "Медицина и фармацевтика в России: опыт работы в условиях санкций". Дискуссия прошла 21 июля в Доме народного единства.

Как рассказали организаторы, во время встречи эксперты обсудили вопросы обеспеченности населения лекарствами, оценили снабжение отечественной медицины импортным медоборудованием, комплектующими, инструментарием и расходными материалами. Кроме того, участники круглого стола предложили своё видение перспектив работы отрасли.

Замминистра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко заявила, что ситуация в отрасли устойчива, и о перебоях с обеспечением лекарственными препаратами речь не идёт. Так, высокотехнологичная аппаратура работает в прежнем режиме, проблем с комплектующими нет. Кроме того, по показателям смертности Нижегородская область на данный момент вернулась к "доковидному периоду".

Эту оценку поддержал главврач НОКБ им.Семашко Николай Миронов.

"По медикаментозному обеспечению у нас проблем сейчас нет. Благодаря "Нижегородской областной фармации" нас снабжают лекарствами на все 100%, причём специализированная, высокотехнологичная помощь оказывается с применением так называемых оригинальных препаратов от производителя", - рассказал руководитель медучреждения.

Заместитель главврача Нижегородского областного онкодиспансера Наталья Белоглазова добавила, что обеспечение лекарствами не вызывает тревоги, поскольку около 70% дорогостоящих препаратов поставляют отечественные производители. При этом, онкодиспансер, как и ранее, получает новое импортное оборудование.

Представитель "Нижегородской областной фармации" Анна Фаянс подчеркнула, что сложности, которые возникали в феврале, уже преодолены, и все необходимые лекарства теперь есть в наличии.

Социологи Александр Прудник и Роман Голубин в ходе дискуссии отметили, что медицинская тематика пока вызывает тревогу у населения, но во многом это является результатом внешней пропаганды.

Подводя итоги встречи, модератор круглого стола — руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семёнов сообщил, что санкционная война против России оказала определённое воздействие на систему здравоохранения страны. В частности, нарушение привычной логистики вызвало ажиотажный спрос на лекарства - и, как следствие, дефицит ряда препаратов, а также сопутствующий этому рост цен.

"С начала СВО прошло пять месяцев. Система отечественного здравоохранения вызов приняла и выдержала. Профессионалы в области медицины считают, что кризиса нет и не предвидится. Дефицита лекарств нет, высокотехнологичное оборудование работает, новые поставки осуществляются, ситуация в отрасли предсказуема и управляема", – заключил Евгений Семёнов.

Напомним, что 21 июля в Нижнем Новгороде также прошло совещание ПФО по вопросам реализации нацпроекта "Здравоохранение".

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Теги:
Здравоохранение Круглый стол Медицина и здоровье
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