Более 850 нижегородцев приняло участие в семинарах программы для самозанятых "Займись делом" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обучающие семинары программы для самозанятых "Займись делом" прошли уже в 25 районах Нижегородской области. В них приняло участие более 850 человек из различных сфер деятельности.

Напомним, проект нижегородского Минпрома "Займись делом" получил премию за лучшую практику поддержки самозанятых. Проект реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В регионе его реализует АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области".

Это комплексная программа для самозанятых, предусматривающая обучающие мероприятия об основах предпринимательской деятельности, особенностях налогового режима для самозанятых. Занятия организованы на базе филиалов центра "Мой бизнес".

Участникам рассказывают о требованиях к предоставлению региональных мер финансовой поддержки - социальном контракте, субсидиях, грантах, льготных займах и кредитовании.

Кроме того, под руководством опытных экспертов участники разрабатывают свой бизнес-план, а финале обучения проводится конкурс проектов, победители которого в качестве награды получают сертификаты на продвижение в интернете. Это позволит начинающим предпринимателям не только реализовать свои идеи, но и уверенно развивать их в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что около 1,3 млрд рублей субсидий было выдано МСП и самозанятым в Нижегородской области в 2021 году.