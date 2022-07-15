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Культура и отдых

Выставка "Золото Нижегородского края" открылась в историческом парке "Россия – моя история"

23 июля 2022 12:53  [28] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В филиале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника – историческом парке "Россия – моя история" открылась выставка "Золото Нижегородского края" (0+). В экспозицию вошло более 200 изделий народных художественных промыслов нашего края: хохломской росписи и городецкой золотной вышивки.

Экспонаты наглядно продемонстрируют историю становления и развития этих промыслов.

Так, на выставке можно ознакомиться с предметами домашнего быта, посудой, традиционными и авторскими матрёшками, игрушками, платьями, костюмами и платками с золотной вышивкой, а также предметами церковного обихода, дизайнерскими сумками и украшениями, сувенирной продукцией.

Кроме того, на выставке представлена "зелёная" хохлома и даже макет самолёта с элементами хохломской росписи.

Гендиректор НГХМ Юрий Филиппов отметил, что на данной выставке удалось объединить два ведущих художественных промысла Нижегородской области и представить, как удачно они могут существовать в современном мире.

"Сейчас очень важно не просто сохранить "золотые" традиции, но и развивать их. Тем более что они не теряют своей актуальности и вызывают огромный интерес у молодёжи", – подчеркнул Филиппов.

Во время посещения экскурсии гости выставки с техникой получения золотого цвета без использования драгоценного металла, техническими приёмами, которые хохлома унаследовала от иконописи, и орнаментами, основными источниками которых были религиозные книги и старообрядческие рукописи.

Экспозиция открыта до конца 2022 года в фойе парка "Россия – моя история" в Главном ярмарочном доме по адресу: ул. Совнаркомовкая,13. Вход свободный.

Напомним, что выставка, посвящённая 200-летию Нижегородской ярмарки, открылась в Русском музее фотографии. В экспозицию вошли фотографии 1860-х – 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа. В программу спектаклей войдут детские сказки, авторские спектакли, музыкальные, интерактивные и игровые кукольные представления в исполнении заслуженных артистов России, артистов Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес".

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Теги:
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