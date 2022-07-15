Памятные доски Виктору Вундеру и Льву Зеленову установят в Нижнем Новгороде Общество

Виктор Вундер и Лев Зеленов Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Памятные доски Виктору Вундеру и Льву Зеленову установят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, мемориальную доску начальнику Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища войск ПВО Виктора Вундера планируется установить на фасаде дома №9 на улице Звездинка. С такой инициативой выступил "Фонд помощи ветеранам Нижегородского высшего зенитно-ракетного командного училища противовоздушной обороны".

Также депутаты поддержали инициативу руководства МАОУ №186 "Авторская академическая школа" ("НААШ") об установке памятной доски на фасаде учреждения автору проекта "НААШ", доктору философских наук Льву Зеленову.

Ранее сообщалось, что памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Виктор Юрьевич Вундер (1924-2018) с августа 1967 года по сентябрь 1982 года был начальником Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища ПВО. На протяжении многих лет Виктор Вундер являлся депутатом Горьковского городского совета народных депутатов. После увольнения в запас в 1982 году возглавлял областной штаб военно-спортивной игры "Зарница". Являлся председателем секции кавалеров Ордена Александра Невского, Почетным ветераном Нижегородской области.

Зеленов Лев Александрович (1933-2021) - доктор философских наук, Почетный профессор ННГАСУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Национальной академии дизайна и Петровской академии наук и искусств, президент Общероссийской академии человековедения, научный руководитель Нижегородского философского клуба, председатель докторского диссертационного совета при ННГАСУ, руководитель научной школы "Методология человековедения".