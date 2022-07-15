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Экономика

Доходы и расходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить более чем на 5 млрд рублей

25 июля 2022 17:43  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доходы и расходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить более чем на 5 млрд рублей. Соответствующие корректировки областного бюджета 25 июля рассмотрел комитет Заксобрания региона по бюджету и налогам.

Согласно информации, поступление налога на доходы физических лиц будет увеличено на 1,5 млрд рублей в связи с прогнозируемым увеличением поступлений налога до конца года. Также предложено увеличить поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, более чем на 320 млн рублей, а налога на добычу полезных ископаемых – на 100 млн рублей.

Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете будут увеличены более чем на 2 млрд рублей. При этом бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Нижегородской области предлагается увеличить на 2,5 млрд рублей.

Поступления из федерального бюджета планируется увеличить более чем на 1 млрд рублей. 

Кроме того, почти 670 млн рублей из областного бюджета будет направлено на выплату заработной платы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (с 1 июня 2022 года – 15 279 рублей), из этой суммы межбюджетные трансферты муниципалитетам составят около 400 млн рублей.

На лекарственное обеспечение региональных льготников из областного бюджета дополнительно будет направлено 400 млн рублей. На предоставление субсидии бюджету Нижнего Новгорода на поддержку программ формирования современной городской среды планируется выделить 644 млн рублей. На ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет планируется выделить почти 800 млн рублей.

Основные параметры областного бюджета на 2022 год с учетом предлагаемых изменений составят:

доходы – около 243,2 млрд рублей (увеличены на 5,7 млрд рублей);

расходы – около 275,8 млрд рублей (увеличены на 5,7 млрд рублей);

дефицит - 32,6 млрд рублей (без изменений).

Изменения в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" рекомендовано к принятию в двух чтениях на заседании Заксобрания Нижегородской области 28 июля.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Нижегородской области увеличились на 24,7% с начала года.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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