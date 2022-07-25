Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в Нижнем Новгороде

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Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в спортивной деревне Новинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, организатором лагеря выступил фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета".
В четырехдневном лагере дети играют со сверстниками, в том числе и нормотипичного поведения, занимаются с педагогами, которые учат их владеть своим телом и эмоциями через игру и спорт, выражать себя с помощью танца и театра.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообщался с ребятами и подчеркнул, что администрация будет и дальше поддерживать такие проекты.
Как отмечают специалисты по развитию особенных детей, общение и социализация важнее, чем школьная успеваемость, поэтому в лагере делается упор на совместные занятия, а с родителями в это время работают психологи.
Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.
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