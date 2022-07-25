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Общество

Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в Нижнем Новгороде

26 июля 2022 14:52  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в спортивной деревне Новинки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, организатором лагеря выступил фонд помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета".

В четырехдневном лагере дети играют со сверстниками, в том числе и нормотипичного поведения, занимаются с педагогами, которые учат их владеть своим телом и эмоциями через игру и спорт, выражать себя с помощью танца и театра.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообщался с ребятами и подчеркнул, что администрация будет и дальше поддерживать такие проекты. 

Как отмечают специалисты по развитию особенных детей, общение и социализация важнее, чем школьная успеваемость, поэтому в лагере делается упор на совместные занятия, а с родителями в это время работают психологи.

Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Детские лагеря
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