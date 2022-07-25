Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в южные города России продлен до 5 августа

НИА "Нижний Новгород"
Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 5 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Согласно информации, до этой даты по-прежнему останутся закрытыми аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендовано осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.
Напомним, что в июле Росавиация также вводила ограничения на полеты в города юга России.
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