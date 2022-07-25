Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в южные города России продлен до 5 августа Общество

НИА "Нижний Новгород"

Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 5 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, до этой даты по-прежнему останутся закрытыми аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендовано осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.

Напомним, что в июле Росавиация также вводила ограничения на полеты в города юга России.