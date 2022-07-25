Начальника пожарной части в Богородском районе осудят за превышение полномочий и служебный подлог Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Начальника пожарной части в Богородском районе осудят за превышение полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2017 по 2019 год обвиняемый неоднократно инициировал выдачу премий своему подчиненному, а затем уговаривал его перечислять деньги на свою банковскую карту. Экс-начальник пожарной части таким образом получил 95 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый вносил недостоверные данные о работе своего подчиненного, который фактически не выполнял работы, указанные в документах.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 292 ч. 1 УК РФ (служебный подлог). От занимаемой должности он был отстранен.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела обеспечения нижегородской поликлиники №2 ФТС приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взятку.