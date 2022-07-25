Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Богородского района Константина Пурихова Общество

Константин Пурихов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-главы Богородского района Константина Пурихова.

Напомним, что Константин Пурихов скоропостижно скончался 28 июля на 74 году жизни.

"Работая долгое время главой Богородского района, Константин Пурихов внес большой вклад в развитие муниципалитета. Опытный руководитель и организатор, он оставил светлую память у всех, кто его знал. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Константина Васильевича", - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Константин Васильевич Пурихов родился 23 мая 1949 года в Бутурлинском районе. Окончил Горьковский сельскохозяйственный институт; работал главным зоотехником колхоза "Мир" Богородского района Горьковской области, главным зоотехником Богородского районного управления сельского хозяйства. В 1977 году избран председателем колхоза "Мир". В 1980 году назначен начальником Богородского районного агропромышленного объединения. С 1985 года работал в Горьковском обкоме КПСС. В 1989-1994 годах - первый секретарь Богородского горкома КПСС, председатель Богородского городского Совета народных депутатов. С 1991 по 2019 год - глава администрации Богородского района.