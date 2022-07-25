Первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородско области, Беларуси и ДНР пройдет 29-30 июля в Ваче Общество

В рабочем поселке Вача Нижегородской области 29-30 июля пройдет первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Доме народного единства.

В течение двух дней представители органов власти, производственных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, туризма и отрасли народных художественных промыслов будут обмениваться опытом и знакомиться с потенциалом городов-участников для дальнейшего сотрудничества.

Мероприятие призвано укрепить экономические и культурные связи и открыть новые возможности для взаимодействия между малыми городами и сельскими территориями.

30 июля в поселке Вача на площади у Дома культуры с 10.30 до 15.00 пройдет выставка-ярмарка товаров промышленных и агропромышленных предприятий Нижегородской области и Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и республика Беларусь подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве.