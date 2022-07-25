Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2022 14:03  [1] Первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородско области, Беларуси и ДНР пройдет 29-30 июля в Ваче
28 июля 2022 13:24  [85] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Богородского района Константина Пурихова
28 июля 2022 12:59  [86] Детская площадка и велодорожки появятся в сквере на улице Планетной
28 июля 2022 12:33  [316] Скончался экс-глава Богородского района Константин Пурихов
28 июля 2022 11:31  [157] Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют
28 июля 2022 11:25  [115] Проект ОМК "Наука - это красиво" стартует в Выксе с 12 августа
28 июля 2022 11:22  [148] Эксперты рекомендуют нижегородцам ревакцинироваться от COVID-19
28 июля 2022 10:47  [142] Работы по реставрации флигеля Усадьбы Рукавишниковых идут с опережением графика
28 июля 2022 10:15  [212] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года
28 июля 2022 10:00  [156] Депутат ЗСНО Владимир Солдатенков проверил реализацию проекта ФКГС в Дальнеконстантиновском районе
Общество

Первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородско области, Беларуси и ДНР пройдет 29-30 июля в Ваче

28 июля 2022 14:03  [1] Общество

В рабочем поселке Вача Нижегородской области 29-30 июля пройдет первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Доме народного единства.

В течение двух дней представители органов власти, производственных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, туризма и отрасли народных художественных промыслов будут обмениваться опытом и знакомиться с потенциалом городов-участников для дальнейшего сотрудничества.

Мероприятие призвано укрепить экономические и культурные связи и открыть новые возможности для взаимодействия между малыми городами и сельскими территориями.

30 июля в поселке Вача на площади у Дома культуры с 10.30 до 15.00 пройдет выставка-ярмарка товаров промышленных и агропромышленных предприятий Нижегородской области и Республики Беларусь. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и республика Беларусь подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия ДНР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph