Первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородско области, Беларуси и ДНР пройдет 29-30 июля в Ваче

В рабочем поселке Вача Нижегородской области 29-30 июля пройдет первый мультиформатный съезд малых городов Нижегородской области, Республики Беларусь и Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Доме народного единства.
В течение двух дней представители органов власти, производственных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, туризма и отрасли народных художественных промыслов будут обмениваться опытом и знакомиться с потенциалом городов-участников для дальнейшего сотрудничества.
Мероприятие призвано укрепить экономические и культурные связи и открыть новые возможности для взаимодействия между малыми городами и сельскими территориями.
30 июля в поселке Вача на площади у Дома культуры с 10.30 до 15.00 пройдет выставка-ярмарка товаров промышленных и агропромышленных предприятий Нижегородской области и Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и республика Беларусь подписали соглашение об экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве.
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