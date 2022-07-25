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Общество

Евгений Люлин выразил соболезнования родным и близким Константина Пурихова

28 июля 2022 15:26  [21] Общество
Константин Пурихов

Константин Пурихов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель регионального парламента Евгений Люлин выразил соболезнования родным и близким Почетного гражданина Нижегородской области, депутата Законодательного собрания Нижегородской области I, II и III созывов Константина Пурихова. 

Напомним, что Константин Пурихов скоропостижно скончался 28 июля на 74 году жизни.

"В Нижегородской области произошло трагическое событие. На 74 году жизни скончался Почетный гражданин Нижегородской области, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области I, II и III созывов Пурихов Константин Васильевич. Законодательное Собрание Нижегородской области выражает искренние соболезнования его родным и близким. 

Константин Васильевич Пурихов – один из наиболее известных и опытных глав местного самоуправления в Нижегородской области, возглавлявший Богородский район более 30 лет. Он многое сделал для того, чтобы люди жили лучше, имели уверенность в завтрашнем дне, чтобы район динамично развивался, был привлекательным для новых инвестиций и значимых социальных проектов.  

Как выпускнику Горьковского сельскохозяйственного института, который начинал свой трудовой путь с должности главного зоотехника колхоза "Мир", ему очень близки и понятны были интересы людей, работающих на земле. В Законодательном Собрании он возглавлял комитет по аграрным вопросам. Его активная деятельность на этом посту способствовала разработке и принятию многих важных законов, которые обеспечили стабилизацию и развитие агропромышленного комплекса области. 

Память об этом замечательном человеке и коллеге навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и помним!" - говорится в соболезновании. 

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Теги:
Евгений Люлин Некролог
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