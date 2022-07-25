Нижегородская компания ООО "Дельта Трафо" повысила производительность труда на 10% благодаря участию в нацпроекте Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский производитель электрооборудования ООО "Дельта Трафо" благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" увеличил выработку на 10%. Об этом сообщили в региональном минпроме.



Гендиректор фирмы Дмитрий Мосолков рассказал, что предприятие внедряет производственную систему, а сейчас благодаря участию в нацпроекте, смогло устранить ошибки и повысит производительность.Бережливые технологии в компании внедряли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).



Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что на производстве данного предприятия работает около 150 человек.

"Компания уделяет много внимания не только развитию производства, но и улучшению условий труда сотрудников, а также обеспечивает конкурентноспособную заработную плату. Все эти условия позволяют людям не уезжать из района в поисках работы. Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют делать процесс улучшений непрерывным. Эксперты ФЦК обучили более 65 сотрудников основам использования бережливых технологий,что,учитывая опыт компании по самостоятельному внедрению производственной системы, поможет быстрее распространить его на все участки работы", - рассказал Максим Черкасов.

Кроме того, бережливые технологии позволяют снизить затраты на изготовление продукции без потери качества и увеличить прибыль без дополнительных затрат. В настоящее время бережливые технологии внедряют уже 185 предприятий региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 рейтинга региональных центров компетенций.