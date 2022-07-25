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Общество

Выставка "Поезд Победы" откроется для посещения в Нижнем Новгороде 1 и 2 август

29 июля 2022 11:23  [1] Общество
Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Фото Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород"

"Поезд Победы" с обновленной экспозицией будет находиться на 5-й платформе Московского вокзала 1 и 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, посетители выставки смогут ознакомиться с редкими документами и уникальной видеохроникой, посвященными Великой Отечественной войне.

Кроме того, экспозиция включает в себя подлинники редких документов XVII-XX веков, рассказывающие об истории Донбасса. Нижегородцам также покажут мультимедийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2022 годах.

Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте проекта:поездпобеды.рф. Регистрация начнется 31 июля. Вход на выставку свободный.

"Для нас большая честь - принимать у себя такой грандиозный патриотический проект, как "Поезд Победы". Инсталляция уже приезжала к нам в марте этого года, желающих посетить ее было огромное количество. Мы надеемся, что в этот раз уникальный музей сможет посетить еще больше нижегородцев, тем более что в составе поезда добавлена новая экспозиция, посвященная истории Донбасса и освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Это события, о которых нельзя забывать", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тыс. человек посетили выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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