Похитившие более 15 млн рублей мошенники предстанут перед судом в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Похитившая более 15 млн рублей группа мошенников предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, в период с июня 2018 по март 2021 года обвиняемые создали несколько сайтов, на которых предлагалась помощь в оформлении кредитов. Клиенты заполняли анкеты, после чего им звонили мошенники и предлагали оплатить страхование. После перечисления средств они переставали выходить на связь.

Общий ущерб от 124 фактов мошенничества составил более 15 млн рублей.

Для получения денег обвиняемые использовали более 50 банковских карт, которые были оформлены на третьих лиц. Средства мошенники тратили на аренду и покупку недвижимого имущества, а также иные цели, связанные с обеспечением деятельности преступного сообщества.

В ходе расследования были задержаны 24 человека. У них были изъяты три дорогостоящих автомобиля. Также для возмещения вреда был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 28 млн рублей.

В отношении мошенников в зависимости от степени и роли соучастия были заведены уголовное дела по статьям 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), 210 ч. 1 и 2 УК РФ (участие в преступном сообществе), 174.1 ч. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления).

Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала нижегородского интернет-мошенника, обманывающего женщин.