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Общество

Откачивающая техника работает на подтопленных участках в Нижнем Новгороде

29 июля 2022 15:05  [30] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Откачивающая техника работает на подтопленных участках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказал первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин, коммунальные службы заранее были приведены в состояние повышенной готовности, поскольку синоптики прогнозировали дождь. Техника работает на проблемных участках на улице Алексеевской в районе улиц Октябрьской и Пискунова. Также дополнительно используется откачивающая техника Нижегородского водоканала. 

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районных администрации держать на контроле ситуацию с подтоплением территорий.

В настоящее время в Нижегородском районе особое внимание уделяется территории Гребного канала, а также перекресткам улиц Нестерова – Большая Печерская, Октябрьская – Ошарская, Алексеевская – Пискунова, ул. Деловая. Кроме того, оперативно ведется проверка и очистка лотков сети ливневой канализации.

В Сормовском районе откачка производится на ул. Светлоярской и Гаугеля, пр. 70 лет Октября. В приоритетном порядке вода откачивается с центральных магистралей, далее переходит на внутриквартальные проезды.

В Автозаводском районе дождевую воду откачивают на ул. Мончегорская. Героя Прыгунова, Героя Смирнова, Комсомольская, Строкина, Дьяконова, 6 микрорайон, Пермякова, Красных партизан и других.

В Московском районе ведется откачка воды на ул. Чаадаева 41, Народной 34, Перовской, Глинки, 40. Затем рабочие перейдут на пр.Героев, ул. Гастелло и Народную, 50.

В Канавинской районе коммунальщики работают на улицах Тонкинской, Гордеевской, Генерала Зимина, Должанской, Мурашкинской и Московском шоссе. Особое внимание уделяется проблемным зонам.

В Приокском и Советском районах техника для ликвидации возможных подтоплений находится в режиме готовности. Рабочие немедленно прибудут для откачки воды при сообщении о подтоплении.

В Ленинском районе подрядчик откачивает воду на второстепенной дороге проспекта Ленина, улице Новикова-Прибоя около трамвайных путей, территории вдоль Силикатного озера и других участках района.

Сообщить, где необходимо откачать воду на дорогах общего пользования, нижегородцы могут по телефонам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что сильные ливни и грозы сохранятся в Нижнем Новгороде до вечера 29 июля. В этот день выпадет до 11 мм осадков.

Ранее сообщалось, что менее 50% территории Нижнего Новгорода обеспечены ливневой канализацией.

Также напомним, что около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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