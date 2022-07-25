Нижегородский зоопарк "Лимпопо" подготовил специальную программу к своему 19-летию 31 июля Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" подготовил специальную программу к своему 19-летию 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, для всех посетителей будут подготовлены разнообразные сюрпризы, а дети получат сладкие подарки.

В рамках празднования выступят уличные артисты, танцоры, а также пройдут игры и конкурсы от партнеров праздника.

Так, посетителей зоопарка будут встречать Барон Мюнхгаузен, трансформер с планеты Кибертрон и гости из Африки, Индии и Южной Америки.

В конце праздника на главной сцене зоопарка белая медведица Умка и Крошка-енот разобьют пиньяту и угостят гостей зоопарка ее содержимым.

Начало представлений в 10:00.

Ранее сообщалось, что уже два белых медведя живут в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде.