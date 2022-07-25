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Нижегородский зоопарк "Лимпопо" подготовил специальную программу к своему 19-летию 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Согласно информации, для всех посетителей будут подготовлены разнообразные сюрпризы, а дети получат сладкие подарки.
В рамках празднования выступят уличные артисты, танцоры, а также пройдут игры и конкурсы от партнеров праздника.
Так, посетителей зоопарка будут встречать Барон Мюнхгаузен, трансформер с планеты Кибертрон и гости из Африки, Индии и Южной Америки.
В конце праздника на главной сцене зоопарка белая медведица Умка и Крошка-енот разобьют пиньяту и угостят гостей зоопарка ее содержимым.
Начало представлений в 10:00.
Ранее сообщалось, что уже два белых медведя живут в зоопарке "Лимпопо" в Нижнем Новгороде.
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