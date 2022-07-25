Десятый груз гуманитарной помощи отправлен из Нижнего Новгорода на Донбасс Общество

Фото Городской Совет отцов

НИА "Нижний Новгород"

Очередная партия гуманитарных грузов отправлена из Нижнего Новгорода для жителей Донбасса.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в сборе гуманитарной помощи приняли участие члены Общественной палаты Нижнего Новгорода и "Городской Совет отцов".

Нижегородцы передали для жителей ДНР и ЛНР продукты питания, одежду и лекарства, книги.

"Благодаря поддержке партнеров мы работаем в хорошем темпе, помогаем жителям и военнослужащим. Очень приятно, что "Городской Совет отцов" вошел в федеральный рейтинг НКО и фондов, которые вносят вклад в освобождение Донбасса, хотя, конечно, для нас главное не рейтинги, а помощь людям", - отметил замглавы Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Заремба.

Ранее oчередной гуманитарный груз в город Харцызск Донецкой народной республики отправился из Нижегородской области.