Десятый груз гуманитарной помощи отправлен из Нижнего Новгорода на Донбасс

Фото Городской Совет отцов
НИА "Нижний Новгород"
Очередная партия гуманитарных грузов отправлена из Нижнего Новгорода для жителей Донбасса.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в сборе гуманитарной помощи приняли участие члены Общественной палаты Нижнего Новгорода и "Городской Совет отцов".
Нижегородцы передали для жителей ДНР и ЛНР продукты питания, одежду и лекарства, книги.
"Благодаря поддержке партнеров мы работаем в хорошем темпе, помогаем жителям и военнослужащим. Очень приятно, что "Городской Совет отцов" вошел в федеральный рейтинг НКО и фондов, которые вносят вклад в освобождение Донбасса, хотя, конечно, для нас главное не рейтинги, а помощь людям", - отметил замглавы Общественной палаты Нижнего Новгорода Александр Заремба.
Ранее oчередной гуманитарный груз в город Харцызск Донецкой народной республики отправился из Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+