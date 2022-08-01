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Общество

Ремонтные работы за 10 млн рублей завершаются в библиотеке имени Л.Н. Толстого в Дзержинске

03 августа 2022 17:01  [309] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонтные работы за 10 млн рублей завершаются в библиотеке имени Л.Н. Толстого в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, глава Дзержинска Иван Носков провел проверку городских библиотек, где в настоящее время проводится ремонт. Так, в библиотеке им. К. Симонова работы выполняются в рамках ремонтной кампании социальных учреждений города, а в библиотеке им. Л.Н. Толстого – в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области и национального проекта "Культура".

В библиотеке им. Л.Н. Толстого уже заменено покрытие пола, установлены новые окна и двери, выполнена покраска стен. На работы и оснащение библиотеки было выделено более 10 млн рублей, из которых 5,5 млн рублей, 2,7 млн рублей - из областного бюджета и 2,8 млн рублей - из местного бюджета.

Как рассказал Иван Носков, здесь выполнен ремонт всех помещений, приобретена мебель и обновлен книжный фонд, который пополнится двумя тысячами новых книг.

"У меня есть серьезные замечания к ремонту: покраска стен, установка дверей и прокладка системы отопления выполнены с недочетами. Подрядчики должны делать ремонт, как для себя и даже лучше! А заведующие библиотек - тщательно контролировать каждый этап выполнения работ", - подчеркнул глава Дзержинска и поручил директору Централизованной библиотечной системы лично проконтролировать устранение всех замечаний.

Также 7,5 млн рублей из городского бюджета было выделено на фасадные работы в библиотеке им. К. Симонова. Здесь уже снята старая облицовка с фасада, подрядчик приступил к его оштукатуриванию и начал подготавливать установку новых окон.

Ранее сообщалось, что библиотека имени Н.А. Добролюбова превратится в современное пространство для молодёжи.

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Теги:
Библиотеки Нацпроект Ремонтные работы
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