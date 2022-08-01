Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в городецком лагере "Солнечный"

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Следователь Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело в связи с появлением информации о массовом отравлении детей в загородном оздоровительном лагере.
Как сообщили в пресс-службе Управления, дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).
Следователи установили, что 10 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере "Солнечный" в Городецком районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Согласно информации, воспитанники жаловались на рвоту и повышенную температуру тела.
В настоящее время следователи допрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают необходимую документацию, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее с проверкой в лагерь уже прибыли сотрудники прокуратуры. Кроме того, Минздрав и Минобр Нижегородской области взяли на контроль данную ситуацию.
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