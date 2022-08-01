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Общество

Фальшивые квитанции вновь появились в почтовых ящиках нижегородцев

04 августа 2022 12:47  [374] Общество

Фото: ИА "Время Н"

Мошенники снова разослали жителям Нижнего Новгорода фальшивые квитанции. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В частности, квитанции на оплату услуг "за годовое облуживание слаботочных систем" распространили в одном из домов Автозаводского района.

Согласно информации, в качестве получателя платежа указано ООО "Базис", с которым жители данного дама не заключали договора.

Кроме того, в листовке содержится информация об адресе плательщика, сумме платежа, а также указаны платёжные реквизиты.

Отмечается, что в интернете информация об этой компании с указанным номером телефона отсутствует.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников Нижегородского водоканала и понуждают на коммерческой основе менять индивидуальные приборы учёта, в том числе на горячую воду.

Также нижегородцы сообщали о случаях мошенничества под предлогом поверки счётчиков.

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Теги:
Мошенничество
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