Фальшивые квитанции вновь появились в почтовых ящиках нижегородцев Общество

Фото: ИА "Время Н"

Мошенники снова разослали жителям Нижнего Новгорода фальшивые квитанции. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В частности, квитанции на оплату услуг "за годовое облуживание слаботочных систем" распространили в одном из домов Автозаводского района.

Согласно информации, в качестве получателя платежа указано ООО "Базис", с которым жители данного дама не заключали договора.

Кроме того, в листовке содержится информация об адресе плательщика, сумме платежа, а также указаны платёжные реквизиты.

Отмечается, что в интернете информация об этой компании с указанным номером телефона отсутствует.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников Нижегородского водоканала и понуждают на коммерческой основе менять индивидуальные приборы учёта, в том числе на горячую воду.

Также нижегородцы сообщали о случаях мошенничества под предлогом поверки счётчиков.