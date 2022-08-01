Неизвестную женщину насмерть сбили в Сормовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Неизвестную женщину насмерть сбили в Сормовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 августа в 23:00 на улице Федосеенко, 70 22-летний водитель Nissan Juke сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, вне зоны видимости перехода и перед близко идущим автомобилем.

В результате ДТП погибла неизвестная женщина, на вид 35-40 лет.

Всего же 4 августа в Нижегородской области было зафиксировано 17 ДТП, который один человек погиб, а 21 - пострадал. В Нижнем Новгороде было зарегистрировано 5 ДТП, в которых погиб один человек, а 5 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух малолетних водителей произошло в Большеболдинском районе.